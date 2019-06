French Open 2019 a furnizat până acum câteva episoade destul de urâte, pe primul loc fiind cel în care organizatorii l-au gonit pe austriacul Dominic Thiem (4 ATP) de la conferinţa de presă pentru a-i face loc Serenei Williams.

Din păcate, şi finalul unui meci din optimile turneului feminin a oferit o imagine tristă. După ce a învins-o pe cehoaica Siniakova şi a ajuns în sferturile de la Roland Garros, americanca Madison Keys (14 WTA) a vrut să-i facă o bucurie unui copil aflat în tribune.

Keys s-a îndreptat spre banca ei şi şi-a aruncat prosopul spre copilului care aştepta cu bucurie cadoul americancei. Doar că, în ultimul moment, un bărbat, aflat şi el în tribune, a smuls prosopul în aer şi a plecat cu el sub privirile lui Keys, şocată de ceea ce s-a întâmplat.

VEZI GESTUL URÂT AL BĂRBATULUI

This is not right - @Madison_Keys giving her towel to a kid in the front row only to have it stolen. Second time at Roland Garros we've seen this. (TSN) pic.twitter.com/LjAYxnuhgM