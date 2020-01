VIDEO Moment incredibil la ATP Cup. Tatăl-antrenor, „victima“ nervilor lui Tsitsipas. Mama sportivului a intervenit

Stefanos Tsitsipas a oferit viralul zilei în tenisul masculin. Grecul nu şi-a putut stăpâni nervii după tie-break-ul maraton al primului set, câştigat de australianul Nick Kyrgios cu 9-7. Numărul şase mondial s-a îndreptat spre scaunul său, a aruncat violent racheta într-un panou publicitar, apoi a lovit din nou, cu racheta în scaun. Tatăl său, care îi este şi antrenor, a privit îngrozit momentul, a încercat să se ferească, însă a fost rănit uşor de fiul său.

Apostolos Tsitsipas s-a îndepărtat rapid, iar mama lui Stefanos a coborât câteva rânduri din tribună pentru a calma spiritele. Câştigătorul Turneului Campionilor a continuat însă să fie un pachet de nervi, având mai multe gesturi de frustrare îndreptate spre ai săi, grecul trimiţând chiar şi o minge pe direcţia tatălui său, în setul secund.

Camerele au susprins imediat urmele lăsate de racheta lui Stefanos pe braţul tatălui său. Totuşi, grecul a scăpat doar cu un avertisment din partea arbitrului.

Incidentul a fost cu atât mai şocant cu cât Nick Kyrgios este jucătorul care, de regulă, atrage atenţia cu astfel de gesturi.

Nick Kyrgios şi-a adjudecat victoria, scor 7-6(7), 6-7(3), 7-6(5), calificându-şi echipa în sferturile ATP Cup. Australienii nu au pierdut nici măcar un meci de simplu disputat în duelurile cu Grecia, Germania şi Canada, într-o grupă în care tinereţea a făcut legea. În schimb, Tsitsipas nu a reuşit decât o victorie la simplu, echipa sa pierzând toate cele trei dueluri de la Brisbane.

ŞTIAŢI CĂ...? O izbucnire similară l-a avut în prim-plan pe David Nalbandian, la un turneu jucat pe iarbă, în Marea Britanie, la Queen's, în 2012. Argentinianul a fost descalificat în timpul finalei, după ce a lovit cu racheta într-un panou publicitar, acesta ricoşând în piciorul unui arbitru de linie. Arbitrul a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru o julitură zdravănă, iar Nalbandian a pierdut la masa verde partida, întrucât regulamentul stipulează clar că orice abuz fizic asupra unui oficial al turneului aduce, automat, descalificarea.

