VIDEO Ce minge! Lovitura zilei, marca Simona Halep, aplaudată la scenă deschisă pe arena de la Wimbledon

Oficialii turneului au ales una din mingile superbe drept play of the day, recunoscând că le-a fost extrem de greu să facă o alegere dintre atâtea schimburi excepţionale.

Faza aleasă de organizatori s-a petrecut în al cincilea game din primul set. Până atunci, Halep defilase pe Centre Court şi după 11 minute toată lumea privea şocată la scorul de 4-0 pentru româncă.

Simona Halep s-a impus cu 6-2, 6-2 în finala turneului, triumfând în 55 de minute.

So many shots to choose from...@HSBC_Sport Play of the Day belongs to @Simona_Halep 💥#Wimbledon pic.twitter.com/vJTAwPFuwF