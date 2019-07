VIDEO Messi, eliminare scandaloasă în finala mică de la Copa America: Chile şi Argentina, meci exploziv pentru locul 3

Argentina se poate considera, oficial, victima arbitrajului la Copa America 2019! În semifinala cu gazda Brazilia, Messi şi colegii săi n-au primit două penalty-uri şi, strigător la cer, n-a intervenit nici VAR-ul pentru lămurirea fazelor!

Astfel, în loc să aibă o şansă la finala de la Rio de Janeiro, Argentina a ajuns la finala mică de la Sao Paulo, acolo unde a dat, iarăşi, de Chile! Deţinătoarea trofeului n-a avut însă prea multe regrete după ce a ajuns la partida pentru locul 3, în condiţiile în care a fost zdrobită în semifinale de Peru cu 3-0.

Pe „Arena Corinthians“ din Sao Paulo, Argentina a avut cel mai bun start de meci din Copa America 2019 şi, după doar 22 de minute, scorul era 2-0 pentru trupa pregătită de Lionel Scaloni (Aguero 12, Dybala 22).

Când totul părea că decurge perfect pentru argentinieni a venit o fază scandaloasă în minutul 37. Cei doi căpitani de echipă, Messi (a pasat decisiv la primul gol) şi Medel s-au ciocnit pentru o minge escortată de chilian în afara terenului. Doar că, mai departe, îmbrâncit puţin de Messi, Medel, precum un câine turbat, a sărit la gâtul argentinianului!

Deşi spre lauda sa, Messi n-a ripostat, centralul Mario Alberto Diaz de Vivar (Paraguay) a luat o decizie de neînţeles şi i-a trimis pe ambii fotbalişti la vestiar! Decizia a fost una total exagerată, mai ales în cazul lui Messi.

Rămase fără câte un om, Argentina şi Chile au oferit o a doua repriză palpitantă în care Vidal a redus din handicap din penalty (59), însă Argentina a rezistat pentru a lua locul 3 la Copa America 2019.

Duminică seară, de la ora 23.00 (Eurosport), ora României, Brazilia şi Peru se vor întâlni în finala competiţiei. Cele două naţionale s-au întâlnit deja o dată în grupe, brazilienii învingând cu 5-0!

Următoarea ediţie de la Copa America se va organiza în 2020, în Argentina şi Columbia.

VEZI GOLURILE ARGENTINEI ŞI ELIMINAREA LUI MESSI

Imagine getting a red card for this. What exactly did Messi do here??#ARG #CHI #ARGCHE #CopaAmerica pic.twitter.com/J4F3sjcnUE