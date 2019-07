VIDEO Messi, atacat într-un club din Ibiza. Starul argentinian a fost salvat de gărzile de corp

O persoană necunoscută care se afla la petrecere a încercat să îl lovească pe starul Barcelonei, dar conflictul a fost stins înainte ca fotbalistul să fie rănit.

Forţele de ordine au intervenit imediat şi nimeni nu a avut de suferit, agresorul fiind evacuat imediat.

Alături de Messi se mai aflaru colegii lui, Luis Suarez şi Jordi Alba, dar şi bunul lui prieten, Cesc Fabregas.

Messi îşi petrece ultimele zile de vacanţă, el fiind învoit de la pregările Barcelonei, deoarece a particuipat la Copa America.

❗️Someone tried to attack Messi at a concert in Ibiza, but security intervened before he could get touched.