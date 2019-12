VIDEO Manchester United a ajuns o ruşine: Ce a putut să zică marele Cantona despre echipa sa de suflet

Manchester United a decăzut, treptat, după ultimul sezon în care l-a avut pe Sir Alex Ferguson pe bancă. În stagiunea 2012-2013, cu managerul scoţian în frunte, echipa a cucerit ultimul titlu în Premier League.

De atunci, singurele trofee câştigate au fost o Cupă a Angliei (2015-2016), o Cupă a Ligii Angliei (2016-2017) şi Liga Europa (2016-2017). Iar după acest ultim triumf, United a dezamăgit constant, ajungând acum pe locul 8 în Premier League sub comanda lui Ole Gunnar Solskjaer.

Practic, Pogba şi compania n-au nicio treabă cu lupta pentru titlu - sunt la 24 de puncte de liderul Liverpool! - şi singurul lor obiectiv în Premier League ar fi o clasare între primele 5 care să le ducă în viitorul sezon al cupelor europene. Ce-i drept, această ţintă poate fi atinsă şi prin câştigarea Cupei Angliei sau printr-un eventual triumf în Liga Europa, având în vedere că echipa e, în continuare, angrenată în aceste competiţii.

Una peste alta însă, United are un joc dezamăgitor şi fostul mare fotbalist al „diavolilor“, Eric Cantona (53 de ani), a ironizat, în stilul său caracteristic, cum se prezintă formaţia sa de suflet sub comanda lui Solskjaer.

Ce a spus Eric Cantona?

*Manchester United ocupă un loc special în inima mea! Dar când te uiţi la ce joacă United acum...E ca un bătrân care face dragoste. Încearcă din răsputeri, însă, la final, toată lumea e un pic dezamăgită.

*Dar United se va întoarce! Pentru că e cel mai mare club din lume.

*Când spun unele lucruri, îmi cer scuze...În legătură cu un bătrân care face dragoste, nu m-am referit la mine. A fost doar o metaforă, fiindcă eu...(face cu ochiul).

And rounding off The King's review of 2019... What does Eric Cantona think about the modern day Manchester United? 👀 😂 #MUFC #PL #TheKings2019 pic.twitter.com/5tvjQTMBUF