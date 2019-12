VIDEO Mai mult decât un simplu joc: reacţia unui mic fan la retragerea unui fotbalist a emoţionat o lume întreagă

Meciul dintre Bolivar şi Royal Pari, încheiat cu 2-2, a fost unul cu însemnătate pentru Juanmi Callejon, fiind ultima sa partidă în tricoul „El Rey de Copas”. De altfel, mijlocaşul de 32 de ani şi-a încheiat drumul la Bolivar chiar printr-un gol, fiind cel care a deschis scorul în meciul său de retragere.

După disputarea partidei, a fost surprins un episod emoţionant, în drumul către vestiar: un fan tânăr l-a îmbrăţişat pe idolul său, demonstrând încă o dată, dacă ar fi fost nevoie, de ce fotbalul este considerat „sportul rege” pe întreg globul. De cealaltă parte, Juanmi Callejon s-a arătat impresionant de dovada de afecţiune primită, oferind, la rândul său, tricoul ultimei victorii la Bolivar. În timpul petrecut la echipa din Bolivia, 2018-2019, mijlocaşul a adunat 88 de partide şi 58 de goluri.

🇪🇸 This video is heartbreaking. Juanmi Callejon (Jose's twin brother) played his last ever game for Bolivar, a young fan went and begged him to stay whilst crying on his knees. Juanmi gave him his last ever match worn shirt.



