VIDEO Liverpool, solidară cu medicii din toată lumea. Mesajul transmis de Jürgen Klopp&co celor din prima linie

Staff-ul şi jucătorii lui Liverpool au făcut front comun şi în faţa camerei, punând la cale un colaj video, prin care îşi exprimă recunoştinţa, faţă de cadrele medicale greu încercate, în această perioadă, pe fondul pandemiei de coronavirus.

Mesajele celor de la Liveprool

Jürgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, şi-a ales cu grijă cuvintele: „Salut! Atât eu, cât şi întreg staff-ul, dar şi jucătorii de la Liverpool, am dori să profităm de această oportunitate, pentru a transmite un mesaj prin care să mulţumim tuturor oamenilor incredibili, care lucrează în sistemul medical. Este de necrezut ce faceţi şi, în numele tuturor celor de la FC Liverpool, aş vrea să vă mulţumesc”.

Robert Firmino: „Pentru toată munca pe care o faceţi, suntem foarte recunoscători”.

James Milner: „Vă trimit un mare «mulţumesc» tuturor celor care lucraţi în sistemul medical din UK şi din întreaga lume. Faceţi o treabă minunată şi sunteţi apreciaţi de toată lumea, mulţumim foarte mult!”.

Mohamed Salah: „Vreau să vă mulţumesc foarte mult pentru eforturile voastre. Apreciem cu toţii cum ne ajutaţi şi ce faceţi pentru noi”.

Sadio Mane: „Apreciem mult tot ce faceţi. Vă mulţumim foarte mult!”.

Jordan Henderson, căpitanul lui Liverpool: „Sunteţi eroii noştri, vă mulţumim!”.

Alisson Becker: „Pentru munca pe care o faceţi, vom fi întotdeauna recunoscători”.

Virgil van Dijk: „Vă mulţumim tuturor pentru tot ajutorul şi efortul pe care îl depuneţi. Sunteţi nişte eroi”.

Joe Gomez: „Vă mulţumesc pentru tot ce faceţi pentru noi”.

Andrew Roberson: „Apreciem munca extraordinară pe care o faceţi. Mulţumim!”.

Takumi Minamino: „Munca voastră este foarte apreciată. Vă mulţumim!”.

Trent Alexander-Arnold: „Vă mulţumim că sunteţi eroii lumii, atunci când cu toţii avem cea mai mare nevoie de voi”.

Georginio Wijnaldum: „Vă mulţumim mult pentru toată munca depusă. Sunteţi nişte eroi”.

Alex Oxlade-Chamberlain: „Nu mai e nimic altceva de spus, despre tot ce faceţi pentru noi. Vă mulţumim!”.

Dejan Lovren: „Respectăm tot ce faceţi pentru noi, vă mulţumim”.

Fabinho: „Suntem foarte recunoscători pentru munca voastră şi vrem să vă mulţumim pentru tot”.

Naby Keita: „Vă mulţumim pentru toată munca depusă”.

Adam Lallana: „Pentru tot ce faceţi pentru noi, vă mulţumim”.

Adrian: „Sunteţi şi veţi fi cu toţii nişte eroi care ne ghidează în această perioadă grea. Mulţumim pentru tot, pentru munca voastră şi rămâneţi puternici”.

Joel Matip: „Apreciem cu adevărat totată munca pe care o faceţi, vă mulţumim foarte mult!”.

Xherdan Shaqiri: „Pentru toată munca pe care o faceţi, suntem foarte recunoscători. Mulţumim!”.

To all the health care workers around the world.



A little message from us to you... ❤️ pic.twitter.com/1EuwvAdSSa