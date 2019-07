VIDEO Lesbiene curajoase în tenis: „Vrem să fim un model, chiar şi pentru bărbaţi“. Discurs ferm după un meci istoric

O partidă care s-a desfăşurat într-un turneu de mâna a treia, un Challenger, a făcut înconjurul lumii, imaginile, mai ales cele cu sărutul de final, la fileu, devenind virale.

Victorioasă în faţa perechii sale din viaţa de zi cu zi, belgianca Alison van Uytvanck (25 de ani) a avut după meci un discurs plin de curaj, spunând că ea speră ca exemplul dat de ea şi de Minnen (21 de ani) să fie urmat şi de alte jucătoare din circuit, dar şi de sportivii care evoluează în circuitul ATP.

Ce a spus Alison va Uytvanck?

*Ne-ar plăcea să vedem că mai mulţi oameni ies în faţă şi spun că asta e OK. Cred că lumea ar căpăta mai multă încredere. Ar fi un lucru pozitiv. Cred că mai ales bărbaţii ar aprecia asta. Mai multă lume ar recunoaşte şi ar fi mai uşor pentru toţi.

*Trebuie să fie şi jucători de tenis gay. Cred că, dacă aş fi fost bărbat, mi-ar fi fost şi mai greu să recunosc, din cauza ideilor preconcepute.

*Femeile recunosc mai uşor decât bărbaţii. Sper să fim un model pentru ceilalţi.

VEZI SĂRUTUL DE LA FILEU DE LA FINALUL MECIULUI

Images worth a thousand words.



Girlfriends Alison Van Uytvanck and Greet Minnen embrace and share a kiss at the net after the former defeats the latter 6-4, 1-6, 6-1 in the WTA Karlsruhe R1.



One of the toughest matches they've both ever played, surely. pic.twitter.com/XAYCCCpQtv