VIDEO Latovlevici, gol demenţial în Turcia: Reuşita românului poate deveni cea mai frumoasă din 2019

Iasmin Latovlevici a cam fost uitat de microbiştii români în ultimii ani, chiar dacă evoluează, în continuare, la un nivel decent.

În sezonul trecut, a avut 25 de apariţii în Superliga turcă pentru Bursaspor, reuşind şi trei goluri. Din păcate pentru „Lato“, Bursaspor a retrogradat, dar, la cum merge acum, poate spera la o promovare rapidă în Superligă.

Duminică, în deplasarea de la Eskisehirspor, echipa lui Latovlevici s-a impus cu 2-0 şi a ajuns pe locul 4 în campionat după trei etape. Golul care a stabilit scorul final a fost unul splendid, în stilul legendarului Van Basten, şi a ajuns să facă ravagii pe reţelele de socializare:

Surely the next #PuskasAward winner...



Iasmin #Latovlevici for #Bursaspor vs Eskişehirspor.#Puskas pic.twitter.com/X7kwFdriYM