VIDEO Kyrgios, un nou gest de-a dreptul murdar: Şi-a scârbit până şi cei mai înfocaţi suporteri

Nick Kyrgios a trecut cu bine peste meciul său din turul I de la US Open, învingându-l pe americanul Steve Johnson (86 ATP), scor 6-3, 7-6, 6-4.

Imediat după terminarea partidei, asaltat de suporterii aflaţi în spatele său, australianul de 24 de ani a dorit să le facă o bucurie.

Aşa că le-a aruncat prosopul său, însă asta după ce s-a şters cu el de transpiraţie pe faţă, pe sub braţe, printre picioare şi, ca şi cum acest „spectacol“ grotesc nu era suficient, a şi scuipat puţin în prosop!

Imaginile au devenit virale pe internet, gestul lui Kyrgios fiind taxat, deşi Nick poate fi suspecat de orice, numai de eleganţă nu.

VEZI CE A FĂCUT NICK KYRGIOS

Always classy Nick Kyrgios. Wipes his sweat, crotch, armpits, then spits in a towel, right before throwing it to some fans. Real cool @NickKyrgios 👍 pic.twitter.com/BHqovyncEn