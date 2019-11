VIDEO Klopp îţi face ziua mai frumoasă: Neamţul a oferit un nou moment genial în timpul interviului

Jurgen Klopp e de neoprit! Domină fotbalul european cu Liverpool, echipă pe care a făcut-o campioană continentală şi cu care se află acum pe primul loc în Premier League. Iar interviurile sale devin din ce în ce mai simpatice!

La o zi după acest episod devenit viral, Klopp a oferit un alt moment genial, la Nyon, acolo unde a fost printre invitaţii UEFA la Forumul Antrenorilor. La eveniment au participat nume grele, inclusiv Mircea Lucescu.

La finalul întâlnirii, amabil, Klopp a stat de vorbă cu ziariştii acreditaţi. La un moment dat, un italian l-a întrebat dacă a discutat şi cu Pep, făcând referire la Josep Guardiola, antrenorul celor de la Manchester City. Din cauza accentului însă, s-a auzit „Pepe“, ceea ce l-a amuzat teribil pe Klopp, acesta glumind amical cu reporterul italian. Asta până când în cadru apărut chiar Guardiola, moment în care Klopp a luat-o la fugă, spunând ca un copil: „Şşşşşş! Vine Guardiola!“.

VEZI FAZA GENIALĂ CU KLOPP ÎN PRIM-PLAN

"Pep Guardiola is coming!" 🤣



Liverpool manager Jurgen Klopp was left confused when a reporter asked him if he had spoken to the Manchester City boss at a UEFA coaches' conference...🤪 pic.twitter.com/En6OFiWNef