VIDEO Incidente reprobabile în liga a doua din Anglia. Un fotbalist de la Aston Villa, doborât de pumnul unui suporter

În minutul 9 al partidei, fanul a păcălit oamenii de ordine, a pătruns, a sprintat alergat către Grealish şi l-a lovit violent cu pumnul în ceafă. Grealish, care se afla cu spatele la agresor şi a fost luat prin surprindere, s-a prăbuşit pe gazon din cauza violenţei loviturii primite. Stewarzii au intervenit imediat şi l-au imobilizat pe suporter. În timp ce se îndrepta către marginea terenului, fanul a lăsat sentimentul că trăia un moment de glorie şi făcea bezele către public (foto)

What a disgrace! We've never seen anything like this! 😮



A Birmingham 'fan' has run onto the pitch and punched Jack Grealish in the back of the head! 🤬 pic.twitter.com/2x50XGrRqD