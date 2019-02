VIDEO Incident de necrezut: Portarul lui Chelsea şi-a sfidat antrenorul şi a refuzat schimbarea! Sarri a „turbat“. Ce a declarat

Concret, în minutul 120, italianul Maurizio Sarri (60 de ani), despre care se spune că e pe făraş din cauza rezultatelor slabe, a intenţionat să-l schimbe pe spaniolul Kepa (24 de ani) cu argentinianul Caballero (37 de ani).

Goalkeeper-ul de rezervă a venit pe margine, arbitrul de rezervă se pregătea să afişeze schimbarea pe tabelă, însă, spre uluiala celor peste 81.000 de spectatori prezenţi pe „Wembley“, Kepa a început să facă gesturi disperate, pur şi simplu, refuzând schimbarea!

Astfel, a început un adevărat circ, cu Sarri gesticulând şi el la adresa portarului, cu fundaşul lui Chelsea, David Silva, încercând să-l convingă pe Kepa să iasă de pe teren şi cu spectatorii fluierând copios!

Într-un final, Kepa şi-a impus punctul de vedere, schimbarea nu s-a mai făcut, însă Sarri a „turbat“ pe margine şi aproape că şi-a rupt geaca de pe el! Italianul a fost atât de furios, încât, pentru câteva secunde, a şi plecat de pe bancă!

Cu Kepa în poartă şi cu scorul egal, 0-0, s-a trecut la executarea loviturilor de departajare, acolo unde Chelsea a pierdut, scor 3-4.

La conferinţa de presă, Sarri a apărut mult mai calm şi a explicat: „Am vrut să-l scot pe Kepa, fiindcă am crezut că e accidentat, că are crampe musculare. Şi nu e normal ca un portar să ajungă la penalty-uri, când are crampe. După meci, doctorul mi-a explicat că totul era în regulă cu Kepa şi, de aceea, a insistat să joace în continuare. Eu nu ştiam asta, când insistam ca el să iasă. Chiar dacă Kepa a avut dreptate să-şi dorească să joace, nefiind accidentat, comportamentul lui n-a fost corect. Pe moment, eram furios din cauza lui“.

