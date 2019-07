VIDEO Ce i-a spus Kate Middleton Simonei Halep când a întâlnit-o la vestiare, după triumful de la Wimbledon

După victoria cu Serena Williams, Simona a fost felicitată personal de duucesa Kate Middleton, care a întâllnit-o la vestiare.

„Ai jucat foarte bine! Ţi-ai depăşit temerile. Ai făcut un joc incredibil. A fost cu adevărat extraordinar! Savurează acest moment, bucură-te de sărbătoare!”, i-a transmis Kate Middleton, Simona mulţumindu-i acesteia pentru cuvintele frumoase transmise.

Kate Middleton a urmărit partida Simonei din tribune, alături de Megan Markle, care este o bună prietenă a Serenei Williams.

.@Simona_Halep meets Kate Middleton and her mother with the Wimbledon trophy.#Wimbledon pic.twitter.com/m8Gca7Z0WR