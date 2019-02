VIDEO Halep, suferinţă uriaşă: Simona a pierdut în faţa fanului ei numărul 1 care a devenit celebru în lume

Simona Halep a părăsit Dubai Tennis Championship în sferturi, după o partidă de mare luptă cu Belinda Bencic (45 WTA). Pe durata meciului, canalul de Twitter al celor de la WTA a furnizat pe bandă imagini de la un duel palpitant.

La un moment dat, a apărut şi un video clip cu Cristina Frangulea, probabil, cea mai înfocată susţinătoare a Simonei Halep din lume! Femeia, în vârsta de 43 de ani, absolvenţă de ANEFS, a devenit cunoscută în 2015, atunci când s-a manifestat energic la fiecare meci jucat de Halep la Dubai!

Din păcate pentru ea, atunci a ratat fix finala câştigată cu Pliskova, întrucât îşi rezervase biletele de avion încă din luna octombrie, neştiind că vacanţa ei din Dubai va coincide cu turneul WTA la care s-a înscris şi Halep.

Acum, la patru ani distanţă, Cristina, care în Bucureşti se ocupă cu organizarea de evenimente, a revenit la Dubai şi a încurajat-o din răsputeri pe Simona. Din păcate pentru ea, Bencic a eliminat-o pe Halep, însă, din nou, au devenit virale imaginile cu suporterul ei numărul 1.

.@Simona_Halep chips the Bencic lead to 3-2 and her fans are pumped 🇷🇴 #DDFTennis pic.twitter.com/LkSoKrwx7d