VIDEO Halep şi-a anunţat programul din luna februarie: Simona va juca în două turnee

Simona Halep a jucat ultimul meci la Melbourne la 30 ianuarie şi va avea o pauză de trei săptămâni până la următoarea ei partidă în circuitul WTA.

Halep va avea de apărat 495 de puncte în aceste competiţii, după ce, anul trecut, a atins sferturile în Dubai şi a jucat finala la Doha.

Într-o postare pe Twitter, „Simo“ şi-a confirmat prezenţa la ambele turnee:

Here's where I'll be playing in February 💪 pic.twitter.com/dlPHXGc24m