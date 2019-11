VIDEO Halep, prima reacţie după ieşirea nervoasă a lui Cahill: Cum a recepţionat Simona discursul dur al antrenorului

Simona Halep a jubilat în momentul în care Darren Cahill a acceptat să revină în stafful ei, însă, în cazul în care uitase, românca şi-a adus aminte la Shenzhen că antrenorul australian nu s-a întors ca să dea din palme, aşa cum erau instruiţi să facă Daniel Dobre şi alţii ca el.

La Turneul Campioanelor, la meciul cu Karolina Pliskova (2 WTA), Darren Cahill a pus-o la punct pe Halep, aşa cum nimeni n-a fost în stare să o facă de când constănţeanca şi-a scos capul în elita tenisului. În decisiv, după ce românca a ajuns să fie condusă cu 3-2, după ce avusese 2-0, Cahill s-a dezlănţuit pe teren:

*Simona, Simo, uită-te la mine! În ultimele trei game-uri ai fost făcută de ruşine pe teren. Haide! Nu poţi să câştigi acest meci dacă joci cum ai făcut-o în ultimele trei game-uri! Trebuie să intri în meci. Concentrează-te pe teren. Nu ai avut niciun motiv să pierzi cum ai făcut-o aici. Pierzi energie, pierzi adâncime în lovituri. Ai vreo şansă să te regăseşti în acest set? Uită de scor! Cum o să închei acest meci?

Pe teren, Halep n-a îndrăznit să aibă nicio reacţie în faţa lui Cahill. Şi nici la conferinţa de după meci, românca nu şi-a criticat antrenorul pentru discursul său dur.

Ce a spus Simona Halep?

*Nu e uşor să-l scoţi din sărite (n.r. pe Darren Cahill), dar astăzi am reuşit să o fac. A fost un mic impact pentru mine, dar sunt sigură ca meritam, deoarece nu eram calmă. Am schimbat ceva în atitudinea mea. Toată lumea ştie că lucrez la asta. Am fost puţin enervată pe mine că am făcut asta şi sunt sigură că l-am enervat şi pe el.

