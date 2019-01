Simona Halep şi-a revenit admirabil după un prim set în meciul cu Serena Williams în care n-a existat pe teren.

Românca a echilibrat disputa în setul doi pe care l-a şi câştigat, iar în decisiv a dus-o pe Williams în pragul disperării! Totul a culminat cu o şansă uriaşă pentru Halep într-un moment în care aceasta conducea cu 3-2, iar Williams era la serviciu.

La acest scor, românca a avut trei mingi de break, dar n-a reuşit să fructifice nici una! Serena a „supravieţuit“, şi-a făcut serviciul după un game-maraton, decis la deuce#5, după care a făcut imediat break şi, ulterior, a luat şi setul cu 6-4.

Iată punctul prin care Serena Williams şi-a făcut serviciul pentru a egala la 3-3:

Finally 👊



After ten minutes which included five deuces and three break points, @serenawilliams holds firm to level at 3-3 in the deciding set.#AusOpen pic.twitter.com/EWtlnXgUxf