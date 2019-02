VIDEO Halep a rămas fără baterie: Simona s-a luptat admirabil, dar Bencic merge în semifinale după un meci teribil

Meci mare în sferturile de la Dubai, demn de o finală WTA! Chiar dacă în confruntarea din optimi, cu Lesia Tsurenko (23 WTA), Simona a mai dat semne vizibile de oboseală, contra lui Bencic (45 WTA), ea a făcut încă un meci în care s-a agăţat de fiecare minge!

În ciuda unui început ezitant, în care şi-a pierdut, mai întâi, serviciul, iar apoi a fost condusă cu 2-0, românca a izbutit să preia, treptat, controlul setului.

De la 2-0 pentru Bencic, s-a făcut 3-2 pentru Halep. Asta spre disperarea jucătoarei din Elveţia, care şi-a chemat antrenorul pe margine. Degeaba însă! La 4-3 pentru Halep, aceasta a mai făcut un break şi, ulterior, a luat setul pe serviciul adversarei: 6-4.

Succesiunea de break-uri a continuat şi în setul doi în primele două game-uri: 1-1. Apoi, s-a mers pe serviciu până la 4-4. La acest scor, Bencic a trecut în frunte, făcând break-ul la 15. Mai departe, Belinda a luat setul după un game în care Simona a comis o mare greşeală! La 30-15 pentru adversara ei, Halep a avut un punct ca şi câştigat în rachetă, însă a trimis, în mod incredibil, afară! Imediat, Bencic a luat setul, după ce Halep a trimis în fileu: 6-4.

În decisiv, primul game a fost unul exploziv! Bencic a condus cu 40-0, dar Halep a salvat cele trei mingi de break. La deuce#1, Simona a avut avantaj, dar a trimis în fileu. La deuce#2, Halep a avut, din nou, avantaj, dar a comis o greşeală dublă. La deuce#3, Simona a ratat o altă minge de game. La deuce#4, Halep a mai făcut o greşeală dublă şi şi-a pierdut serviciul. Imediat, Bencic şi-a consolidat break-ul: 2-0. Prăbuşirea Simonei a continuat, ea pierzându-şi, din nou, serviciul, deşi a avut 30-0!

Nici la 3-0 însă, Halep, spre lauda ei, nu s-a predat! S-a apropiat la 3-2, însă, din păcate, la 4-2 pentru Bencic, şi-a pierdut, iarăşi, serviciul: 5-2! Bencic a profitat imediat de şansa ivită, a servit cu succes pentru meci şi va juca în semifinale cu învingătoarea duelului Suarez Navarro - Svitolina.

