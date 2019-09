VIDEO Halep, postare senzaţională pe Twitter: Cum se pregăteşte Simona pentru meciul României cu Spania

Simona Halep a făcut un US Open sub aşteptări şi poate plăti preţul imediat printr-o cădere în clasamentul mondial. Deocamdată, românca e pe 4 în ierarhia live, însă dacă Elina Svitolina ajunge în semifinale, atunci „Simo“ va cădea pe 5.

Per total însă, e o pierdere mică pentru Halep care poate fi mulţumită de ce a realizat în această stagiune după triumful de la Wimbledon. De altfel, fostul lider mondial dă semne clare că deja a trecut peste dezamăgirea trăită la New York.

Constănţeanca a postat un filmuleţ foarte simpatic pe reţelele de socializare în care se vede că îşi practică abilităţile de portar, pregătindu-se pentru meciul România – Spania (joi, ora 21.45, Pro TV) din preliminariile Euro 2020.

No day off for Simo 😂😂😂💪 And since this week starts Qualies for Euro2020 she could be Romania's goalkeeper 💯😂 pic.twitter.com/lFx0Ijjjjo