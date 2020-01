VIDEO Halep, mulţumită după primele trei meciuri de la Australian Open: „Sunt pregătită. Şi foarte, foarte fericită“

Românca a tras concluziile unei săptămâni reuşite, care o duce pe tabloul final de 16 la Australian Open pentru a cincea oară. „Aici este un tenis diferit. Sunt pregătită. Am fost pregătită când am ajuns aici. Dau tot ce am ca să câştig şi sunt foarte, foarte fericită că am ajuns în săptămâna a doua“, a transmis Halep, care a explicat mai departe că nu a ţinut cont de valul de surprize de vineri.

„Nu mă uit la ceea ce fac celelalte jucătoare. Mă concentrez doar la ceea ce fac eu. La nivelul acesta este, oricum, foarte dificil, indiferent de cine câştigă şi de cine pierde. De aceea, vreau să fiu concentrată pe ceea ce fac eu pe teren, sută la sută, eu trebuie să îmi fac treaba“, a concluzionat eleva lui Darren Cahill

"I give everything I have to win and actually I'm really, really happy that I'm in the second week now" -- @Simona_Halep#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/wJDHKQ6CWy