VIDEO Halep, ce lovitură: Simona pur şi simplu şi-a lăsat adversara fără replică! Primele declaraţii după victorie

Simona Halep reuşeşte să joace un tenis excelent, deşi din punct de vedere fizic, românca e la capătul puterilor. Miercuri, în optimile de la Dubai, fostul lider mondial a avut câteva excuţii fabuloase care au încântat spectatorii şi a ajuns să facă mii de vizualizări pe Twitter-ul celor de la WTA.

În setul doi, deşi era vizibil epuizată, Halep a reuşit să câştige un punct după un schimb care a lăsat-o pe Tsurenko, pur şi simplu, fără replică:

Ce a spus Simona Halep după meci?

*Îmi place cum am jucat, n-a fost deloc uşor pentru mine. Am vrut să stau concentrată la fiecare minge pe care o lovesc, am reuşit şi mă gândesc să merg cât mai departe în acest turneu. Sunt mai puternică mental pe zi ce trece, mă simt din ce în ce mai bine şi sper să câştig din ce în ce mai mult.

*Indiferent de numele adversarei din sferturi, va fi un meci foarte greu. Ambele (n.r. – Bencic şi Sabalenka) lovesc mingea foarte puternic, dar sper să am timp să mă recuperez până mâine şi să joc la fel de bine.

Who's that watching you in the royal box 👑 , @Simona_Halep ?



🇷🇴 🇷🇴 🇷🇴 pic.twitter.com/ErhvXIbIRj — WTA (@WTA) February 20, 2019

