VIDEO Halep, inimă de leoaică: Mesaj superb postat de organizatorii de la French Open după ultima victorie a Simonei

Simona Halep joacă la French Open 2019 din postura de deţinătoarea trofeului, motiv pentru care atât adversarele ei, cât şi organizatorii turneului îi acordă o atenţie specială.

În privinţa rivalelor Simonei, e clar că ele îşi doresc foarte mult să o învingă pe campioana en-titre pentru a ajunge în centrul atenţiei. Tocmai de aceea, atât Ajla Tomljanovici (47 WTA), cât şi Magda Linette (87 WTA) s-au autodepăşit, au jucat peste ce joacă de obicei şi au dus-o pe Halep în trei seturi. De fiecare dată însă, în decisiv, s-a văzut clasa superioară a româncei.

După victoria de joi seara, contul de Twitter al turneului a postat un mesaj sugestiv pentru victoria obţinută de Halep: „All heart“ (n.r. – Toată o inimă). Postarea a fost însoţită de o scurtă filmare cu gestul făcut de Simona, după punctul care i-a adus calificarea în turul III.

All heart 🧡@Simona_Halep hangs tough to hold off Linette 6-4 5-7 6-3.#RG19 pic.twitter.com/Rb3iK39Z7q