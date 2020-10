VIDEO Halep, imagini impresionante: Cum se menţine în formă şi în vacanţă

Chiar dacă 2020 a fost un an reuşit per ansamblu pentru „Simo“, având în vedere cele trei trofee câştigate la Dubai, Praga şi Roma, din păcate, finalul anului i-am cam lăsat un gust amar, după eliminarea prematură la French Open, în optimi.

E clar că, în sezonul viitor, fostul lider mondial îşi propune victorii în turnee de Grand Slam, pentru a-şi îmbogăţi CV-ul care, în acest moment, include doar două trofee majore: French Open 2018 şi Wimbledon 2019.

Tocmai de aceea, Halep munceşte şi acum din greu pentru a-şi menţine condiţia fizică. Ceea ce reiese şi din ultima ei postare pe reţelele de socializare.

Halep se pregăteşte în sala de fitness din cadrul complexului Stejarii Country Club, în apropierea Bucureştiului, unde deţine şi o locuinţă. De altfel, şi pe durata stării de urgenţă, Simona a avut aici la dispoziţie tot ce i-a trebuit pentru a-şi menţine condiţia fizică.

When the season is over, the work goes on 💪



Have a great week everyone 😊 pic.twitter.com/CogiD1a22S