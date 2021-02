VIDEO Halep, imaginea determinării: Reacţiile ei din timpul meciului au devenit virale pe Twitter

Cu o semifinală la Australian Open în 2020 şi o finală jucată, acum doi ani, Simona Halep are toate motivele să creadă în şansele ei la trofeu, la Melbourne.

Pentru că, aşa cum s-a văzut de foarte multe ori, când e în formă şi îşi controlează nervii pe teren, „Simo“ e aproape imbatabilă. Aşa cum a fost şi astăzi, în turul I de la Australian Open. Î

n confruntarea cu Lizette Cabrera, românca a reuşit să-şi păstreze concentrarea, de la început până la sfârşit, iar reacţiile ei din timpul partidei, distribuite de canalul de Twitter de la Australian Open, au devenit virale:

.@Simona_Halep's looking right at home 🏡



The World No.2 takes the opening set against Lizette Cabrera, 6-2. #AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/UpPMMoSniE