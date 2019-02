VIDEO Halep Duracell: Simona, încă o victorie la pas! Românca poate da de o jucătoare din Top 10 în sferturi

Simona Halep are câteva jucătoare pe lista adversarelor sale preferate pe care le-ar bate şi dacă se trezeşte din somn, după miezul nopţii! Lesia Tsurenko (23 WTA) e una dintre ele.

Ucraineanca de 29 de ani pierde cu Halep din 2009, încă dinainte ca românca să fi devenit o forţă în circuitul feminin, şi tocmai a ajuns la al 7-lea eşec consecutiv cu Simona. În aceste înfrângeri, Tsurenko a luat…un singur set! Miercuri, la Dubai, n-a reuşit nici măcar atât.

Halep, chiar dacă obosită după două săptămâni infernale, a preluat controlul partidei în al 5-lea game, făcând un break pe care apoi l-a consolidat pentru a se distanţa la 4-2. Românca s-a impus după 36 de minute: 6-3.

Setul doi a fost mult mai echilibrat, iar asta pentru că Simona a dat semne clare de oboseală. De altfel, Halep şi-a pierdut serviciul în chiar primul game, însă a reuşit să egaleze apoi la 2-2. La 4-4, Tsurenko a realizat un nou break şi apoi a servit pentru câştigarea setului, însă Simona a izbutit imediat re-break-ul. Şansa ratată de Tsurenko a costat-o scump, fiindcă apoi Halep a luat două game-uri la rând şi s-a impus cu 7-5.

Pentru Halep poate urma cel mai dificil meci de până acum la Dubai. Ea va juca, joi (ora va fi anunţată ulterior), cu învingătoarea duelului Bencic (45 WTA) – Sabalenka (9 WTA). Cu prima se află la egalitate (1-1), în timp ce pe Sabalenka a bătut-o de două ori în două partide:

*2018 (Cincinnati): 6-3, 6-4 Halep

*2018 (Shenzhen): 6-2, 6-2 Halep

Se poate spune că Sabalenka îi aduce noroc Simonei, în condiţiile în care, atunci când a trecut de ea, a jucat cel puţin finala turneului respectiv. La Shenzhen, românca a şi luat trofeul, în timp ce la Cincinnati a fost învinsă de Bertens.

