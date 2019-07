VIDEO Halep, în culmea fericirii: Cum a reacţionat Simona după punctul care i-a adus primul trofeu Wimbledon

GALERIE FOTO

Acum două săptămâni, când a ajuns la Londra, Simona Halep era cotată cu şanse destul de mici la trofeul Wimbledon. Astăzi, românca tocmai a bifat a 7-a victorie la rând la All-England Club şi a e noua „regină“ de la Londra.

Simona a dominat partida cap-coadă, păstrându-şi concentrarea în mod exemplar. Descătuşarea totală a venit atunci când românca a valorificat prima minge de meci de care a beneficiat.

Reacţia Simonei a devenit deja virală pe internet şi spune totul despre bucuria româncei:

The moment @Simona_Halep became Romania's first ever #Wimbledon singles champion 🇷🇴 pic.twitter.com/bny53dP8AL