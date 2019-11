VIDEO Hagi şi-a lansat cartea: „Mi-am pus mintea la contribuţie. Hagi = Harnic, Ambiţios, Generos, Iute!“

„Campionii creează campioni“ e o capodoperă în care Gheorghe Hagi (54 de ani) explică cum trebuie să construieşti şi să formezi jucători, care, la rândul lor, să devină campioni.

În plus, cartea include capitole despre etape importante din cariera fostului internaţional, dar şi despre oamenii care i-au influenţat traseul în viaţă. Nu în ultimul rând, Hagi expune strategia prin care şi-a ridicat Academia de fotbal, considerată cea mai bună din România.

La lansarea cărţii, sâmbătă seară, la Mamaia, Hagi i-a avut alături de el pe Gică Popescu şi pe preşedintele Academiei Viitorul, Pavel Peniu.

Aflat în mare formă, Hagi a vorbit despre conţinutul cărţii sale în cadrul unei conferinţe.

Ce a spus Gheorghe Hagi?

*Poate că vă întrebaţi de unde vine acest titlu. M-am gândit, cu ai mei, cu toată lumea...

*Eu tot timpul spun la TV că am avut profesori foarte buni, că am jucat în perioada cea mai bună a fotbalului românesc, că în viaţă trebuie să ai mentori. Am ajuns la concluzia că aşa e!

*Vreau să le mulţumesc profesorilor care m-au format şi aici nu vreau să scap pe nimeni: Iosif Bükössy, Titi Mareş, Constantin Talvescu, Haşoti, Mandoiu, Pigulea, Ardeleanu, Tănase Dima, Mielu Voica, profesorul Rădulescu, Cornel Drăguşin, cred că ei au fost profesorii care de la început m-au construit, mi-au dat o mentalitate. Ei mi-au băgat în cap că m-am născut ca să câştig, nu ca să exist!

*Primul meu gând după retragere a fost că, dacă fotbalul mi-a dat totul, să-i întorc şi eu ceva. În afară de zona administrativă, pe care oricine o rezolvă cu bani, o academie e cu adevărat bună dacă are un concept tehnic.





*Hagi - Harnic, Ambiţios, Generos, Iute! Am avut curaj. Am luat campionatul, Cupa şi Supercupa în 10 ani. Într-o statistică făcută de englezi suntem între Ajax şi Barcelona. Asta e o mare mândrie a mea.

*Cei 5 piloni ai conceptului tehnic cu care am ridicat eu Academia sunt:

1. Strategie, definirea scopului: să fim cei mai buni;

2. Filozofie: personalitate, posesie, presiune;

3. Sisteme de joc: 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-3;

4. Selecţie: calităţi mentale şi tehnice;

5. Structura de antrenamente: bazată pe tehnică individuală şi viteză de joc





*Înainte de a deschide academia, am fost în Olanda la cinci academii. Secretul lor e să ştii să selectezi, dar nu mi-au spus cum. Mi-am pus eu mintea la contribuţie.

*Am intrat într-o nouă etapă. Am creat un proiect unic, unde copiii vin şi totul e inclus: cazare, mâncare, şcoală, antrenament, deplasări, totul pe cheltuiala clubului. Aici avem un buget mare alocat, printre cele mai bune din România. Pentru că dacă vrei să fii cel mai bun, trebuie să investeşti.

VEZI DISCURSUL LUI HAGI