VIDEO Hagi, ieşire violentă la adresa lui Dan Petrescu: Cum şi-a atacat fostul coleg cu 24 de ore înaintea calificării cu Celtic

Viitorul, echipa lui Hagi, a jucat, luni, cu Botoşani, o adversară pe care n-a reuşit să o învingă, iar după meci, fostul căpitan al tricolorilor a sărit la gâtul lui Dan Petrescu, aflat cu CFR în Scoţia şi fără nicio legătură cu partida Viitorul – Botoşani, scor 2-2!

Într-o conferinţă de presă haotică, Hagi şi-a atacat fostul coleg de echipă pentru nişte declaraţii care nici măcar n-au vizat Viitorul!

Ce a spus Gheorghe Hagi?

*Vorbesc eu şi poate am greşit. Dacă am greşit, îmi cer scuze, dacă am deranjat pe cineva. Cred că pe Dan (n.r. – Petrescu), îl deranjez pe Dan. Vreau să-l las pe Dan să-şi vadă de...e campioană 100%. Nu vreau să deranjez, că nu i-am dominat niciodată, n-am jucat niciodată bine.

*I-a dominat Târgovişte şi a jucat Târgovişte foarte bine cu ei şi a fost echipa cea mai buna din campionat. El cu cine joacă, cei mai buni. Dar a uitat de noi, ăştia cu care a jucat. A uitat de noi şi de alţii care au mai jucat fotbal cu ei şi îi ştiu.

*A jucat Astana bine. A jucat Astana? V-aţi uitat la meciuri? Săracii...Bani mulţi, cheltuiţi de pomană. Contează bugetul? Contează ce joci, nu contează bugetul. Să nu se supere acum prietenul meu Dan. Şi dacă se supără, îi trece, că noi putem să ne mai zicem câte una, dar cred eu că n-avem orgolii. Şi la el să fie puţin mai mult respect vis-a-vis de echipele care se bat cu ei acolo sus. Mai mult respect, că nu e frumos să ne atace aşa, uşor subtil, pe noi care am luptat acolo, să ne discrediteze aşa usor, cu o declaraţie uşoară că Târgovişte e singura echipă care l-a pus în dificultate de când e el, de doi ani, la CFR (râde). Da, dar ai câştigat 4-1. Cum ai câştigat? Întrebare! Cu gol din offside.

*Să nu se supere. Şi dacă se supără, îi trece. Dacă nu-i trece, ne vedem când jucăm şi vedem care pe care. Atunci o să schimb toată echipa şi-l bat. Că si aia pe care a zis-o, că el e singurul care schimbă toată echipa. Măi Dane, dar tu ai fost prin China şi ai uitat că noi am schimbat echipa şi în cupă şi în play-off. Nu poţi să arunci aşa lucruri care nu-s normale. Noi am jucat în play-off şi te-am bătut în cupă şi în Supercupa cu şapte jucători schimbaţi. Nu poţi să spui că tu esti singurul care schimbă echipa! Nu eşti, mai sunt şi alţii. Sau ţi-au murit lăudătorii?

