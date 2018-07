VIDEO Geraint Thomas şi-a asigurat trofeul în Turul Franţei. „Este incredibil. Ultima dată am plâns când m-am căsătorit“

Britanicul Geraint Thomas (Sky) şi-a asigurat câştigarea trofeului în Turul Franţei, sâmbătă, cu o etapă înaintea finalului competiţiei. Cu ochii în lacrimi, el s-a declarat încântat de această performanţă şi a precizat că ultima dată când plânsese a fost atunci când s-a căsătorit.

Thomas s-a clasat pe locul trei în penultima etapă, un contratimp individual de 31 de kilometri, desfăşurat între localităţile Saint-Pee-sur-Nivelle şi Espelette, câştigat de olandezul Tom Dumoulin (Sunweb). Pe locul doi s-a clasat sâmbătă britanicul Chris Froome (Sky).

“Nu ştiu de să spun. Este copleşitor. Nu m-am gândit toată competiţia la câştigarea Turului Franţei şi deodată… Am câştigat Turul. Nu am cuvinte. Este incredibil. Ultima dată am plâns când m-am căsătorit. Nu ştiu ce mi se întâmplă. Este minunat”, a declarat Thomas, potrivit letour.fr.

Ultima etapă se va desfăşura între Houilles şi Paris, duminică, pe distanţa de 116 kilometri. Geraint Thomas este lider în clasamentul general încă din etapa a 11-a. }n urma lui se vor clasa Tom Doumoulin (Sunweb) ;i Chris Froome (Sky)