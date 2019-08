VIDEO George Puşcaş, omul meciului în victoria echipei sale, Reading, cu Cardiff City. Câte goluri a marcat românul

Atacantul a început ca titular întâlnirea de pe teren propriu, contând pentru etapa a 3-a din Championship şi a marcat 2 goluri în succesul, 3-0, cu Cardiff City.

Puşcaş a deschis scorul pentru Reading în minutul 25, după o cursă fabulousă pornită de la 30 de metri de propria poartă. Românul a sprintat pe extema dreaptă. şi-a ridiculizat adversarul direct, a pătruns în suprafaţa de pedeapsă şi a finalizat cu un şut de efect la colţul lung. Cu 5 minute înainte de finalul primei reprize, fostul jucător al lui Inter a recidivate cu o reluare din 7 metri la o colţul scurt. Atacantul a fost foarte aproape să realizeze hattrick-ul, dar, scăpat singur cu portarul, şutul său a trecut la centimetri de bară. Puşcaş a fost înlocuit în minutul 82, pentru ca două minute mai târziu John Swift să stabilească rezultatul final, 3-0. Reading putea înscrie şi golul 4, însă Yakou Meite a ratat un penalty în prelungirile partidei.

La final, după ce a fost desemnat jucătorul meciului, românul a vorbit la microfonul televiziunii Sky Sports. ”Sunt fericit pentru această victorie, care era foarte importantă pentru noi. Sunt primele trei puncte din această ediţie de campionat. Am jucat acasă, în faţa acestor fani minunaţi. Am vrut să înscriu şi al treilea gol, dar am avut ghinion şi acum trebuie să mă gândesc la următorul meci. Vreau să îmi îmbunătăţesc jocul, pentru că este un campionat foarte greu. Trebuie să muncesc mult pentru a-mi arăta valoarea aici”, a spus Puşcaş.

Înaintea acestei partide Reading era pe locul 24, ultimul, al clasamentului, fără niciun punct, dar în urma rezultatului de azi a urcat pe poziţia 17.

A fost a doua apariţiei în tricoul lui Reading în campionat, după ce internaţionalul român a debutat în Championship etapa trecută, jucând din minutul 46 al meciului disputat în deplasare cu Hull City şi pierdut de echipa sa cu 1-2. Puscas a mai înscris de două ori pentru Reading, la mijocul acestei săptămâni, în Cupa Ligii cu Wycombe, unul in timpul regulamentar, al doilea la loviturile de departajare.

La 7 august, George Puşcaş a părăsit, oficial, Inter Milano, după mai multe sezoane în care a fost împrumutat, pe rând, la Bari, Benevento, Novara şi Palermo. Atacantul în vârstă de 23 de ani a semnat cu Reading pentru o sumă de transfer de 8 milioane de euro la care se vor adăuga alte două milioane de euro bonusuri în funcţie de performaţe

BBC: „Dumnezeule mare, ce mod de a debuta pe teren propriu pentru Reading. Pu;cas a fost starul de necontestat în prima repriză“

