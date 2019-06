French Open rămâne turneul preferat al Simonei Halep, dovadă că are şi trei finale la Roland Garros, iar Paris e oraşul care a cucerit-o definitiv pe constănţeanca de 27 de ani.

De fapt, chiar zilele trecute, Simona a mărturisit că, atunci când e în vacanţă, dă o fugă la Paris, fiindcă iubeşte acest oraş.

Având în vedere această relaţie specială existentă între Halep şi turneul de la French Open, organizatorii o tratează pe Simona ca o adevărată regină.

Astăzi, după victoria scurtă obţinută de româncă în faţa lui Tsurenko (27 WTA), contul de Twtitter de la French Open a salutat victoria fostului lider mondial:

The love affair continues.@Simona_Halep safely through to the R16 with a 6-2 6-1 win over Tsurenko.#RG19 pic.twitter.com/YYGaK92l4A