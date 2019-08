VIDEO FOTO Italia, în picioare: Cum arată Sinisa Mihajlovici după 41 de zile de tratament pentru leucemie

Sinisa Mihajlovici (50 de ani) a anunţat, acum o lună şi jumătate cu lacrimi în ochi, că îşi va începe lupta cu leucemia. „Nu plâng din cauza fricii, fiindcă ştiu că voi câştiga în această luptă“, a spus fostul internaţional iugoslav la vremea respectivă.

Într-un gest admirabil de solidaritate, cei de la clubul Bologna au rămas alături de antrenorul lor, chiar dacă acesta a fost nevoit să stea departe de antrenamentele echipei, fiind internat în spital pentru tratament. În momentul internării sale, Mihajlovici le-a făcut o promisiune elevilor săi: le-a transmis că va veni pe bancă în prima etapă din campionat.

Iar tehnicianul celor de la Bologna s-a ţinut de cuvânt. Duminică, el a părăsit spitalul din Bologna, unde era internat, a făcut deplasarea cu maşina la Verona şi, într-un moment emoţionant, în aplauzele tuturor, a intrat pe porţile stadionului „Marc'Antonio Bentegodi“.

Cu Mihajlovici pe bancă, Bologna a făcut un meci bun, remizând pe terenul advers, scor 1-1.

