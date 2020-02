VIDEO FOTO Hagi, aproape în lacrimi: Cum a reacţionat la golurile lui Ianis. Gerrard: „E foarte mândru!“

Gheorghe Hagi îşi motivează cel mai bine fiul! În ziua în care a împlinit 55 de ani, Ianis a marcat primul său gol, unul decisiv, de trei puncte pentru Rangers în campionat.

Iar joi seară, prezent în tribunele „Ibrox Park“, Hagi a asistat la cel mai bun meci al fiului său de până acum la o echipă din străinătate. Condusă cu 2-0 pe teren propriu de Braga, Rangers a fost „resuscitată“ de golul lui Ianis din minutul 67, iar apoi, la 2-2, românul a punctat decisiv, pentru o victorie uriaşă: 3-2!

În tribune, Gheorghe Hagi şi-a stăpânit cu greu emoţiile şi s-a bucurat, precum un copil, la fiecare gol al băiatului său, după cum se poate vedea mai jos:

După meci, în interviul acordat în presa britanică, antrenorul celor de la Rangers, Steven Gerrard, la rândul său, un fost mare fotbalist, a amintit de prezenţa lui Gheorghe Hagi în tribune.

Ce a spus Steven Gerrard?

*Hagi, tatăl lui a fost aici! Sunt sigur că va fi foarte mândru de prestaţia fiului său.

*A fost o seară fantastică, mă bucur mult pentru suporterii noştri. Cred că ne-am regăsit, mai ales prin prestaţia din partea secundă. Eram dezmăgiţi de nişte lucruri după prima repriză.

*Am învins o echipă bună. Am dat o dovadă incredibilă de caracter. Am alergat din răsputeri unul pentru altul. Am jucat compact, cu o organizare bună. Am avut o formă mai bună şi am dominat repriza a doua.

VEZI GOLUL DECISIV AL LUI IANIS HAGI FILMAT DIN TRIBUNE

VEZI AMBELE GOLURI ÎNSCRISE DE IANIS HAGI