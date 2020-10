VIDEO Djokovici, moment înfricoşător: Sârbul a lovit iarăşi arbitrul cu mingea! Ce a urmat

Novak Djokovici (1 ATP) e, pur şi simplu, invincibil în acest an. Parcursul său de la French Open 2020 e doar încă o confirmare în acest sens.

Nole e deja în sferturile turneului şi aşteaptă învingătorul meciului dintre Rublev (12 ATP) şi Tsitsipas (6 ATP) în această fază. Oricum, până în acest moment, Djokovici a fost formidabil la Paris: are patru meciuri, toate câştigate în minimum de seturi, cu Ymer (80 ATP), Berankis (66 ATP), Galan Riveros (153 ATP) şi Khachanov (16 ATP).

Pe rusul de 24 de ani l-a învins, luni, scor 6-4, 6-3, 6-3, după două ore şi 26 de minute. Întreg meciul a trecut însă în plan secund, din cauza unui incident petrecut în primul set, la scorul de 4-3 pentru Nole.

Cu Khachanov la serviciu, sârbul s-a întins după o minge pe care a lovit-o însă cu exteriorul rachetei. Drept urmare, spre oroarea sa, mingea a ricoşat... în capul unui arbitru de linie, aflat la margine!

VEZI CUM DJOKOVICI L-A LOVIT IARĂŞI CU MINGEA PE ARBITRU DE LINIE

Djokovici s-a dus spre acesta pentru a se asigura că totul e OK. Deşi impactul a fost puternic, spre deosebire de Laura Clark la US Open, acest arbitru nu s-a văitat deloc şi şi-a văzut, liniştit, de treabă, în continuare. Oricum, o altă descalificare nu era posibilă în acest caz, având în vedere că mingea l-a lovit pe arbitru, după o fază de joc.

La US Open, incidentul a dus la eliminarea sârbului de la turneu, întrucât mingea trimisă de el a lovit-o pe Laura Clark, când jocul nu era în desfăşurare.

După victoria cu Khachanov, la conferinţa de presă, Djokovici a fost imediat chestionat de jurnalişti despre incidentul din primul set.

Ce a spus Novak Djokovici?

*Dumnezeule! A fost un deja-vu foarte ciudat. Am încercat să-mi dau seama dacă arbitrul de linie e OK, fiindcă avea o inflamare în zona în care l-a lovit mingea în cap. Sper că e OK. Cu siguranţă, a reacţionat la acel moment, în mod curajos. Dar l-am lovit puternic, fiindcă eram foarte aproape de el.

*Bineînţeles că, după ceea ce s-a întâmplat la New York, oamenii vor transforma acest incident într-un subiect. Dar un astfel de moment mi s-a mai întâmplat atât mie, cât şi altor jucători. În cei 15 ani în care sunt în circuit, am văzut foarte multe faze în care mingea a sărit din rachetă şi a lovit un arbitru sau un spectator în tribune.

VEZI CE A SPUS DJOKOVICI DUPĂ MECI