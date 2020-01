VIDEO Djokovici, în lacrimi: Sârbul nu şi-a putut termina discursul după victoria cu Milos Raonic

Pe cât de dramatică a fost calificarea lui Federer în semifinale, pe atât de firească a fost victoria lui Novak Djokovici (2 ATP) în duelul cu Milos Raonic.

Sârbul de 32 de ani şi-a păstrat invincibilitatea în faţa canadianului, înregistrând a zecea victorie din tot atâtea partide directe: 6-4, 6-3, 7-6. Djokovici şi-a trecut astfel în CV a 8-a prezenţă în semifinale la Australian Open, egalându-i pe Stefan Edberg, Roy Emerson, Adrian Quist şi Ken Rosewall, pe locul patru în topul celor mai multe vizite în careul de aşi. Şi, atenţie: de câte ori a avansat până în semifinale, Djokovici a şi câştigat, ulterior, trofeul!

La finalul duelului cu Raonic, sârbul a fost copleşit de emoţii şi, vorbind despre Kobi Bryant, decedat la 41 de ani alături de fiica sa Gianna (13 ani), a izbucnit în lacrimi.

„Ce mai poate fi de spus? Vestea m-a luat prin surprindere. A fost unul dintre cei mari atleţi din istorie. M-a inspirat, am avut norocul să am o relaţie personală cu el în ultimul deceniu. Când am avut nevoie de un sfat, de suport, el a fost acolo. A fost mentorul meu, prietenul meu...Nu pot să cred ce s-a întâmplat cu el şi cu fata lui...“, a spus Djokovici, după care s-a oprit din cauza lacrimilor.

"He was there for me"@DjokerNole pays tribute to his late friend and mentor Kobe Bryant.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/k8sRHcBATw