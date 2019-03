VIDEO Djokovici a izbucnit în meciul cu Tecău: Gestul de frustrare cu care şi-a distrus racheta a devenit viral

Dacă la turneul feminin de la Indian Wells, surprizele au venit pe bandă, fiind deja eliminate primele patru favorite (Osaka, Halep, Kvitova şi Stephens), în schimb, la băieţi, primele „bombe“ au venit abia în turul III.

Principalul favorit, Novak Djokovici (1 ATP), a fost învins de Kohlschreiber (39 ATP), scor 4-6, 4-6, iar Zverev (3 ATP) a pierdut cu Struff (55 ATP), scor 3-6, 1-6. În ceea ce îl priveşte pe Djokovici, acesta nu mai pierduse aşa devreme într-o competiţie de la turneul de la Toronto, în august 2018.

La câteva ore după eşecul cu Kohlschreiber, Djokovici a revenit pe teren, de această dată, alături de Fognini, în sferturile probei de dublu. Djokovici şi Fognini au trecut de perechea formată din Tecău şi Rojer, scor 7-6, 2-6, 10-6.

În ciuda victoriei, la un moment dat, Djokovici a avut o reacţie nervoasă, aruncându-şi racheta în reclamele din jurul terenului:

Djokovic not a happy camper in doubles. This might be the angriest I've seen a singles player in a doubles match.

(@TennisTV)#BNPPO19 pic.twitter.com/9PM8a7tm8C