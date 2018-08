VIDEO Discursul Simonei Halep după victoria de la Montreal. Mesaj pentru fanii anti-PSD şi scuze pentru  Cahill

Pe parcursul partidei, mai mulţi fani au strigat „M..e PSD“ şi „M..e Dragnea“, ceea ce a deranjat-o pe Simona Halep.Românca le-a cerut acestora să lase problemele politice deoparte în arena de tenis şi şi-a cerut scuze faţă de Darren Cahill.

„A fost o săptămână minunată şi cred că am ajuns la cel mai bun tenis al meu, chiar dacă n-am mai jucat după Wimbledon şi m-am simţit moartă după prima zi. N-am cedat, am luptat până la capăt şi am câştigat acest truneu frumos în faţa unei mulţimi frumoase.

Îi mulţumesc lui Sloane, mereu mă faci să joc mai bine şi sper să jucăm mai multe finale. Pentru echipa mea, mulţumiri, şi îmi pare rău pentru azi, am fost puţin nebună azi, poate de vină e căldura. Hai să facem mai multe, pentru că e un sentiment minunat.

Acum vreau să zic câteva cuvinte în română pentru câţiva de aici. Mulţumesc pentru susţinere şi pentru cei care au fost puţin altfel azi, vă rog să respectaţi o astfel de încăpere pentru că este mult prea deosebită pentru astfel de lucruri. Mulţumesc“.

"It's been an amazing week and I feel I've reached my best level of tennis"@CoupeRogers champion @Simona_Halep gives her champions speech in English and Romanian! pic.twitter.com/1wS6eUR1uH