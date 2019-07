VIDEO Discurs superb al lui Novak Djokovici despre România. Ce a făcut sârbul, pe scenă, alături de Simona Halep

Seara, la Dineul Campionilor, conform tradiţiei, Simona şi Nole au fost invitaţi pe scenă pentru a prezenta trofeele.

Acolo, campionul sârb, câştigător a 16 titluri de Grand Slam a avut un discurs minunat: ”Este extraordinar să ştiu că ţări atât de mici precum România şi Serbia se descurcă atât de bine pe scena cea mai mare a lumii”.

Cei doi s-au fotografiat împreună, alături de trofee câştigate pe iarba londoneză.



Novak Djokovic and Simona Halep at the Wimbledon ball 😍



📽: Cosmin Hodor pic.twitter.com/5efrZfYNfE