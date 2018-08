VIDEO Discurs emoţionant al lui Sloane Stephes după finala pierdută cu Simona Halep. „Mă face să joc mai bine“

La finalul partidei, Sloane Stephes a ţinut un discurs emoţionant.

„Vă mulţumesc tuturor. Să joci tenis e foarte greu, dar competiţia e mut mai ok când joci în faţa unei astfel de mulţimi. Chiar dacă am pierdut azi, am lăsat totul pe teren. Sigur că sunt supărată că am pierdut, dar când pierzi în faţa numărului unu nu mai e aşa de rău,. De fiecare dată când intru pe teren cu ea, mă face să joc mai bine şi câteodată ai nevoie de o bătaie. Felicitări Simonei şi echipei, e clar că fac ceva bine“, a spus Stephens, locul 3 WTA.

"When you play an awesome point and you guys erupt, I get chills in my body"



