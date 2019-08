VIDEO Dialog halucinant Becali - Ilie Dumitrescu: De la „Băi, războinicule“ la „Du-te, Ilie, la restaurantul tău!“

*Ilie Dumitrescu: Băi, Gigi, te întreb ceva...





*Gigi Becali: Băi, Ilie, te întreb pe tine, dacă îi dau 25.000 lui Bălaşa, îmi bat joc de el?





*Ilie Dumitrescu: E decizia ta. Strategia asta cu trei înfrângeri în campionat...Sunt 9 puncte de CFR, e o strategie bună?





*Gigi Becali: Strategia e că Dinamo a trecut la insolvenţă şi CFR a fost în insolvenţă. Eu fac ce pot eu, care e problema?





*Ilie Dumitrescu: Nu asta e speţa, Gigi.





*Gigi Becali: Sunt zece jucători accidentaţi. Păi, ce sunt Dumnezeu, să-i vindec?





*Ilie Dumitrescu: Nu poţi să spui că îmi asum să am trei înfrângeri. Nu cred că e o strategie OK. În etapa a 7-a, poţi fi ieşit din lupta pentru titlu. Te deranjăm pentru că echipa asta mai are milioane de suporteri.





*Gigi Becali: Ce o să fac? Le spun suporterilor: o să mă calific în Liga Europa şi o să iau campionatul. O să le iau pe toate.







*Ilie Dumitrescu: Te-ai mai relaxat.





*Gigi Becali: Ilie, credeam că tu ai cât de cât o logică, dar îţi dau cu calificările în cap.





*Ilie Dumitrescu: Cu ce calificări ne dai în cap? Cu ce calificări? Îmi doresc să treci de Mlada. Te dai războinic şi ai 9 puncte în spatele CFR-ului, băi, războinicule.





*Gigi Becali: Eu v-am demonstrat că sunt războinic.





*Ilie Dumitrescu: Ştii ce mai urmează să faci? Să-ţi pui un costum elegant şi să treci pe bancă.





*Gigi Becali: Nu mai spune tu ce urmează, vezi de restaurantul tău. E treaba mea. Stai tu cu cravata la televizor, ce uşor e să vorbeşti, dar e greu să dai 500.000 pe Bălaşa şi să-şi dea autogol. O să mai pierdem 3 puncte, ce vrei să fac? Am o calificare de 20 de milioane în faţă. Trebuia să aduc cinci fundaşi centrali.





*Ilie Dumitrescu: Sper ca strategia asta să-ţi aducă calificarea în grupele Ligii Europa. Ce nu-ţi convine că stau la cravată, cum vrei să stau la televizor?





*Gigi Becali: Tu trebuie să te porţi elegant, Ilie. Eu nu fac miştouri. Eu vreau să-ţi spun că e uşor de la televizor.





*Ilie Dumitrescu: Să stai pe bancă e singurul lucru pe care nu l-ai făcut şi intri în istorie. Poţi să o faci şi pe asta, nu e interzis. Asta mai lipseşte în CV-ul tau.







*Gigi Becali: Eu fac ce îmi place. Dar asta nu-mi place. Nu văd bine de jos, nu pot să fac schimbările de jos.