VIDEO Declaraţii savuroase, marca Zlatan Ibrahimovici, după un gol magic

Atacantul de 36 de ani de la Los Angeles Galaxy a intrat în Club 500 cu o reuşită de tip Zlatan, o execuţie acrobatică desprinsă din Taekwondo. Golul suedezului a venit în minutul 43, când gazdele conduceau cu 3-0: el s-a rotit în aer şi a lovit mingea cu partea din spate a piciorului, lăsându-l fără replică pe portarul lui Toronto. „E vorba de instinct. Lucrurile astea nu le plănuieşti. Am aceste momente din când în când, şi la Ajax am marcat un gol asemănător, dar cred că acesta a fost şi mai frumos“, a spus Zlatan după meci.

Declaraţiile ulterioare au fost la fel de savuroase precum reuşita sa. „Probabil că am mai multe goluri decât numărul meciurilor tuturor băieţilor de pe teren. Era mai bine dacă şi câştigam meciul. Complimente celor de la Toronto, pentru că au devenit a 500-a victimă. Sunt fericit pentru fanii de la Toronto că au văzut ceva ce nu mai văzuseră niciodată. În MLS simt că suporterii adverşi devin suporterii mei, chiar dacă mă fluieră la început, dar în adâncul sufletului lor sunt fanii mei“. Ibra a intrat şi într-un conflict cu Michael Bradley, căpitanul lui Toronto: „Bradley se crede fiolsoful fotbalului, dar eu am mai multe goluri decât are el meciuri, aşa că ar trebui să joace după regulile mele“.

Din păcate pentru Zlatan şi echipa sa, LA Galaxy e pe locul 8 în conferinţa de vest a Major League Soccer, la şase puncte de play-off, cu cinci meciuri rămase de jucat. Însă Ibrahimovici are locul asigurat în istoria fotbalului. El e doar al treilea fotbalist, după Cristiano Ronaldo (658 de goluri) şi Messi (621 de goluri), care depăşeşte bariera celor 500 de goluri oficiale. El a înscris de 62 de ori pentru naţionala Suediei şi de 438 de ori pentru echipele de club la care a jucat (Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United şi LA Galaxy).

17 goluri are Zlatan Ibrahimovici în tricoul lui LA Galaxy, în 18 meciuri jucate