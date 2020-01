VIDEO Debut spectaculos pentru Cristiano Ronaldo, în noul an: hat-trick şi o nouă bornă a portughezului

Etapa cu numărul XVIII din Serie A „s-a tradus” pentru Cristiano Ronaldo printr-un hat-trick. Portughezul a deschis scorul pentru gruparea din Torino (49') şi l-a dublat (67'), Gonzalo Higuaín a majorat (81') şi, un minut mai târziu, Cristiano Ronaldo a consemnat hat-trick-ul.

„Incredibil sentiment să începi 2020 cu un hat-trick şi o victorie”, a fost concluzia ibericului, după cea dintâi victorie a lui Juventus, în acest an. În total, în cele 15 etape disputate, până acum, Cristiano Ronaldo a ajuns la 13 goluri în primul eşalon italian.

De asemenea, palmaresul lui Cristiano Ronaldo ilustrează hat-trick în 10 competiţii diferite: Serie A, Premier League, La Liga, preliminariile Cupei Mondiale, preliminariile EURO, Cupa Spaniei, Campionatul Mondial al Cluburilor, Cupa Mondială, Nations League, UEFA Champions League.

Amazing feeling to kick off 2020 with a hat-trick and a victory!⚽⚽⚽💪🏽#finoallafine #forzajuve pic.twitter.com/M8XD1ZQrhl