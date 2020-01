VIDEO Caz de infidelitate descoperit pe stadion: "Prinşi în fapt!"

Bărbatul s-a tras repede în lături, lăsând să se înţeleagă că nu ar fi dorit să fie văzut în compania domnişoarei, la fel de stingherită de moment. A ieşit la iveală, că, potrivit profilului de pe reţelele de socializare, bărbatul s-ar afla înrt-o relaţie cu o altă femeie. Astfel, „AS“ a titrat: „prinşi în fapt“.

Cei doi spectatori au dat de bucluc în timpul meciului dintre Barcelona Sporting Club şi Delfin, încheiat cu victoria echipei din urmă, cu 1-0. Totul din cauza unei invenţii extrem de populare în industria sportului din Statele Unite, numite „Kiss-Cam“ („n. r. - „Camera sărutului“).

Oameni din toate colţurile lumii s-au întrecut în glume în cazul celor doi, pe reţelele de socializare.

VAR REVIEW: your marriage is over pic.twitter.com/ZvckwFjjSH