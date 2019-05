VIDEO Campioana olimpică, Constantina Diţă, aleargă la DHL Carpathian Marathon! Imagini de la ediţia din 2018

DHL Carpathian Marathon powered by MPG a ajuns la ediţie aniversară în 2019, iar numeroşi susţinători, sportivi şi persoane publice, au decis să fie alături de evenimentul care oferă şansa unei aventuri de 10, în inima Carpaţilor. Aceştia susţin, astfel, şi cauza sportivilor paralimpici români în drumul spre Jocurile Paralimpice de la Tokyo, din 2020.

Pasionaţi de alergare, profesionişti sau amatori, iubitorii de sport şi de natură sunt aşteptaţi pe 22 iunie, la Cheile Grădiştei Fundata, să se alinieze la start la una dintre probele de Maraton, Semimaraton sau Ştafetă. Cei mici, cu vârsta între 5 şi 13 ani, se pot înscrie la Crosul Copiilor. DHL Carpathian Marathon powered by MPG susţine sportul şi dezvoltarea armonioasă a copiilor şi a tinerilor, aşa încât oferă înscriere gratuită tuturor participanţilor sub 18 ani!

Sportivi de top, campioni iubiţi în întreaga lume, persoane publice şi bloggeri, adepţi ai unui stil de viaţă echilibrat şi sănătos, s-au alăturat comunităţii DHL Carpathian Marathon powered by MPG. Printre ei, se numără: Constantina Diţă, Andreea Răducan, Gabriela Szabo, Monica Roşu, Dragoş Bucurenci, Mihai Morar, Andreea Berecleanu, Sonia Argint Ionescu, Carmen Negoiţă, Nicolle Stănese, Chef Simona Pope, Dr. Şerban Damian, Ellie White, Eli Roman, Florentina Opriş şi Cristian Şimonca

(bloguluotrava.ro).

O parte dintre ei vor fi alături de noi la linia de start, pe 22 iunie, iar mesajul lor este comun: Oferă-ţi şansa unei aventuri de 10 şi dă mai departe binele! Toţi participanţii vor alerga şi anul acesta pentru sportivii paralimpici români, scopul fiind de a strânge o sumă cât mai mare, pe care să o donăm Comitetului Naţional Paralimpic.

”Povestea DHL Carpathian Marathon a ajuns la cea de-a zecea ediţie, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Tradiţia şi implicarea socială sunt elementele care fac acest eveniment aparte, fiind unul dintre primele evenimente de alergare montană din România ce şi-a păstrat ADN-ul de-a lungul timpului. Particip în fiecare an la proba de ştafetă şi mă încarc cu energie pozitivă de la miile de participanţi! Mă bucur că şi anul acesta, pentru al cincilea consecutiv, vom susţine sportivii paralimpici, astfel încât ei să aibă şansa de a participa la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, din 2020 şi de a reprezenta România cu succes. Ne vedem la linia de start, pentru o experienţă de nota 10!”, a declarat Daniel Kearvell, Director General DHL Express România.

Constantina Diţă, singura campioană olimpică la maraton a României, va participa şi în acest an la eveniment: “Sunt foarte încântată să fiu din nou alături de DHL Carpathian Marathon powered by MPG, la o ediţie cu totul specială, aniversară! Îmi place foarte mult să alerg pe trasee montane şi îmi doresc ca pe 22 iunie să pot alerga la proba de semimaraton. Apreciez foarte mult cauza pe care DHL Carpathian Marathon powered by MPG continuă să o susţină. Sportivii paralimpici români chiar au nevoie de tot sprijinul nostru! Ei merită să ţintească cât mai sus şi noi să le oferim puterea şi şansa de a-şi urma visurile”, a precizat ea.

”Mă alătur cu drag, şi la ediţia din acest an, unui eveniment de care mă leagă multe amintiri frumoase. DHL Carpathian Marathon powered by MPG e mai mult decât o cursă de alergare, e şansa de a te bucura de Carpaţii României, de a cunoaşte iubitori ai acestui sport, de a trăi adrenalina pură şi de a contribui la visul sportivilor paralimpici români, cauza socială a evenimentului. Susţin cu bucurie un astfel de eveniment, care îndeamnă la sport şi la fapte bune!”, a declarat Gabriela Szabo.

“E primul maraton la care mă înscriu. Nu fac mişcare pentru a participa la competiţii. Fac mişcare pentru a fi în competiţie cu mine însumi. Cred ca asta e esenţa DHL Carpathian Marathon powered by MPG. Să câştigi competiţia cu limitele tale. Şi cel mai bun exemplu pentru depăşirea limitelor îl oferă chiar cei pentru care alergăm: sportivii paralimpici”, a precizat Mihai Morar.

“De multe ori sunt întrebat „de ce alerg”. Răspunsul meu este că alerg pentru că, pe lângă sănătate şi limpezimea minţii, alergatul îmi aduce bucurie. E deopotrivă o formă de meditaţie şi modul meu de a-mi demonstra că singurele noastre limite sunt cele din mintea noastră. Fiecare alergare e o recompensă în sine şi reuşeşte de fiecare dată să-mi aducă zâmbetul pe buze. Mă bucur enorm să alerg din nou proba de 21 de km la DHL Carpathian Marathon powered by MPG. Este o aventură incredibilă să alergi pe unul dintre cele mai frumoase trasee montane ale României, alături de oameni extraordinari pe care îi uneşte aceeaşi pasiune pentru performanţă, iar faptul că efortul meu îi va ajuta pe sportivii paralimpici români îmi dă o motivaţie în plus pentru a mă auto-depăşi. Sper să ne adunăm cât mai mulţi pe 22 iunie la linia de start din Cheile Grădiştei, Fundata!”, a declarat Dragoş Bucurenci.

Înscrierile la DHL Carpathian Marathon powered by MPG continuă pe www.maratondhl.ro, secţiunea Înscriere! Până pe 31 mai, puteţi beneficia de pachetul Regular, la preţul de 125 lei / participant pentru persoanele fizice şi 140 lei / participant pentru companii. După 1 iunie, înscrierea se face contra sumei de 140 lei / participant pentru persoanele fizice şi de 160 lei / participant pentru companii.

Evenimentul este susţinut de sponsorii Medlife, Generali, Goldnutrition şi Barilla, şi îi are ca suporteri pe La Vitta, Alka, Temad, Answer, Buff Romania, Terapie prin mişcare, Organic India, 4x4, Easy Plast, Recosport, Runningwarehouse, Julius Meinl, Orlandos, Centrul Superfit, Torockoi, Ruvix, Iar, B-Live, Porsche Inter Auto Romania şi Cheile Grădiştei. Boomerang este partener oficial pentru Crosul Copiilor, Banca Transilvania se alătură ca sponsor principal al acestei curse, iar Lego şi Napolact, ca sponsori. Companiile Design, Polach, Bachmann si Vora Invest susţin echipele de voluntari care aleargă pentru cauza evenimentului. Ziua Sportului Paralimpic are sponsor pe Suunto, iar partenerul oficial al acestui eveniment este Kaufland Romania.

VEZI IMAGINI DE LA DHL CARPATHIAN MARATHON 2018

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: