VIDEO Bombardierul Neagu! O aruncare a Cristinei a stabilit un nou record de viteză al turneului

Sâmbătă seara, căpitanul echipei naţionale a fost cea mai bună marcatoare a României din meciul cu Polonia, izbutind 8 goluri din 16 aruncări, procentajul de 50% nefiind însă unul impresionat. De altfel, cea mai bună jucătoare de pe teren a fost aleasă Cristina Laslo, care a înscris 6 goluri din 7 aruncări (86% eficienţă) şi a avut şi alte 4 pase decisive.

Neagu a uimit însă asitenţa printr-o lovitură de la 7 metri executată cu o viteză ameţitoare - 129 de kilometri pe oră - perfomanţă cu care a stabilit un nou record al competiţiei din Danemarca.

Golul Cristinei a venit într-un moment greu pentru tricolore şi a stabilit rezultatul primei reprize, 15-11 pentru Polonia.

WATCH: 🚀 This is the fastest goal of the tournament so far - 129km/h from @CrisNeagu8 for #Romania 🇷🇴 😶#ehfeuro2020 #handballispassion pic.twitter.com/tgU87ymk5j