VIDEO Bianca Andreescu, discurs fabulos: „Sunt o canadiancă mândră!“. Cui i-a mulţumit pentru succesul ei

Bianca Andreescu e regina Canadei! Iar canadienii ştiu cum să-şi trateze campionii. Dacă în România, la festivitatea în care Simona Halep şi-a prezentat trofeul de la Wimbledon pe Arena Naţională, evenimentul a fost „confiscat“ de Ion Ţiriac, cel care i-a permis Simonei să vorbească doar câteva minute, în schimb, în Canada, Bianca Andreescu a fost în centrul atenţiei.

În cadrul evenimentului organizat în cinstea ei, „Bibi“ a aflat că, de acum încolo, o stradă din Mississauga îi va purta numele. Emoţionată şi bucuroasă, Bianca a ajuns apoi pe scenă, a luat microfonul şi, fără să fie perturbată de un Ţiriac al canadienilor, le-a vorbit oamenilor care au venit să o vadă.

Ce a spus Bianca Andreescu?

*Obiectivul meu pentru astăzi a fost să nu mă împiedic în tocuri şi să nu o dau în bară cu acest discurs. Aşadar, sper să reuşesc. Până acum însă, a fost bine.

*E o nebunie ce se întâmplă! N-am crezut niciodată că se va organiza o paradă în cinstea mea sau că voi primi cheia oraşului sau că voi avea o stradă cu numele meu! Vreau să-i mulţumesc primarului oraşului Mississauga şi echipa lui pentru organizarea acestui eveniment.

*Sunt cu adevărat binecuvântată. Ce se întâmplă în acest an în sportul din Canada a fost atât de frumos de urmărit şi atât de inspiraţional. N-am ajuns aici însă singură. Trebuie să-i mulţumesc pe cei care m-au ajutat pe drum. Mă refer la familia mea, la prietenii mei, la Federaţia Canadiană de Tenis pentru că m-a susţinut, pentru că mi-a dat această oportunitate, pentru că a crezut în mine şi pentru că a stat alături de mine din prima zi. Fără Federaţia Canadiană de Tenis, n-aş fi fost, astăzi, aici, aşa că vă mulţumesc! Vă iubesc!

*Primului ministru Justin Trudeau, dar şi celorlalţi oficiali prezenţi aici, vreau să vă mulţumesc că aţi făcut Canada o ţară atât de minunată!

*Le mulţumesc canadienilor pentru că, oriunde mă duc, văd suporteri canadieni în tribune! Sper că mă veţi susţine şi în anii care vor urma.

*Sunt o canadiancă mândră! Sunt mândră să reprezint această ţară peste tot în lume! Sunt atât de bucuroasă că pot celebra acest succes cu voi, aici, dar şi cu cei de acasă. Asta e doar începutul!

*N-am ajuns aici peste noapte. Am depus mult efort, un volum uriaş de muncă, am transpirat pe teren, am avut suişuri şi coborâşuri, dar am făcut tot posibilul să rămân optimistă în acele momente grele. Ştiu că pare uşor de zis, dar iubec acest sport şi sunt foarte pasionată şi am nişte obiective mari. Aşa că, mă bucur că n-am renunţat niciodată pentru că altfel n-aş fi stat acum, aici, cu voi toţi.

*Tot ce pot să spun e că, dacă eu pot să fac asta, dacă Serena (n.r. – Williams) poate, dacă Roger (n.r. – Federer) poate, dacă cei de la Raptors (n.r. – echipa de baschet Toronto Raptors) pot, atunci puteţi să reuşiţi şi voi!

CITEŞTE ŞI:

VEZI DISCURSUL ROSTIT DE BIANCA ANDREESCU

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: