VIDEO Becali are „vaccinul“: A explicat cum învinge pandemia. „Niciun virus nu mă poate atinge!“

Pandemia care a paralizat planeta are efecte atât de serioase încât, într-o tentativă disperată de a ţine situaţia cât de cât sub control, oamenilor li s-a spus să evită, cel puţin pentru o perioadă, adunările în scopuri religioase.

Tocmai de aceea, inclusiv în Iran, o ţară cu nişte conducători extremişti, care îşi propun îndobitocirea poporului folosind religia, în ultimele săptămâni, s-a anulat rugăciunea de vineri, care era ţinută în public, cu o prezenţă masivă.

În plus, în oraşul Qom, mai multe moschee au fost închise, pur şi simplu, pentru ca oamenii să nu meargă acolo în număr mare. Chiar şi aşa însă, pentru că autorităţile au acţionat prea târziu, Iranul are nişte cifre îngrozitoare: peste 16.100 de cazuri descoperite şi peste 980 de decese!

În ciuda acestor statistici, Gigi Becali s-a lăudat, marţi seară, la Antena 3, că va merge la biserică şi că va folosi linguriţa de care s-au atins toţi pentru simplul motiv că niciun virus nu se poate atinge de el!

Ce a spus Gigi Becali?

*Eu am mai făcut altceva. Zicea lumea că Teodosie (n.r. ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului) a folosit o singură linguriţă când a împărtăşit oamenii...I-am lăsat pe toţi înaintea mea când m-am împărtăşit. În mod normal, intră copiii, bărbaţii şi femeile. Le-am lăsat pe femei înainte şi m-am împărtăşit ultimul. Cu aceeaşi linguriţă pe care au folosit-o cei de dinainte.

*Cum să-mi fie frică de coronavirus? Sunt împărtăşit. Nu mi-e frică. Mă duc în fiecare zi la Biserică. Liturghie, Liturghie...Cum să îmi fie frică de coronvirus? Se apropie vreun virus sau microb de mine când eu mă rog la Hristos timp de două ore la Sfânta Liturghie? Nu poate niciun coronavirus!

*Cel mai mare ajutor pe care îl dau oamenilor este rugăciunea mea, pe care o fac la Biserică. Ajut de 1 miliard de ori mai mult, decât dacă aduc scaune, mese şi calculatoare. Mă rog la Hristos şi zic «Doamne Iisuse Hristoase, şi aşa suntem destul de amărâţi şi vai săracii oameni care vin din ţări străine şi au muncit acolo ca sclavii pentru a aduce bani familiilor...». Exact aşa vorbesc cu Hristos. «Fă o minune pentru poporul nostru! Demonstrează că Sfânta Liturghie de pe pământul românesc îi vindecă pe toţi». Şi s-au vindecat vreo 19. O să se vindece toţi, aşa o să facă Dumnezeu. Unde e Sfânta Liturghie e greu cu boala.

*Am vorbit la Braiconf, cea mai mare mare fabrică de cămăşi din România. Le-am zis «Băi, nu mai faceţi cămăşi! De acum încolo lucraţi non-stop şi faceţi măşti şi halate, vi le cumpăr eu». Cei de acolo au întrerupt producţia de cămăşi. Spuneau că nu au materiale de măşti. Cum să nu fie? Nu avem nişte petice? Nişte materiale? Să se facă în fiecare zi câte 5.000 de măşti şi halate, ca să dau la spitale. Le plătesc eu. Vreau să menţionez că cei de acolo nu mi-au pus niciun adaos. Doar 10% căt costă mâna de lucru şi salariile muncitorilor.

*Doar la Spitalul Matei Balş am dat până acum. Dar m-a sunat cineva de la Spitalul din Rădăuţi şi voi duce vineri şi acolo. Am dat şi mese, şi scaune. Spuneau oamenii că nu mai au unde să să stea. Făceau teste şi stăteau în picioare. Am dus o sută de scaune şi nu ştiu câte mese şi paturi. Am dat şi 40 de televizoare, telefoane. Am dat vreo 13.000 de euro doar pentru calculatoare şi 20.000 de euro pentru un mare scanner. Fata domnului Adrian Streinu Cercel mi-a cerut ajutorul. Streinu Cercel a făcut lista cu ce era nevoie.

