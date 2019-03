VIDEO Andreescu, o româncă adevărată: Bianca a vorbit în limba română la festivitatea de la Indian Wells

Bianca Andreescu reprezintă Canada în tenis, însă n-a uitat că părinţii ei sunt din România, ţară în care are şi ea din ce în ce mai mulţi susţinători.

Atunci când a luat cuvântul la festivitatea de premiere de la Indian Wells, puştoaica de 18 ani a vorbit, mai întâi, în engleză, iar spre final a avut un mesaj special, transmis în română, pentru fanii ei din tribune.

Ce a spus Bianca Andreescu?

*Mai întâi, vreau să o felicit pe Angelique Kerber pentru că a făcut un turneu incredibil. Am fost onorată să fiu, astăzi, cu tine pe teren. Eşti o mare campioană şi o sursă de inspiraţie.

*Sper ca această victorie să fie o sursă de inspiraţie pentru toţi atleţii tineri. Aşa cum spun mereu: dacă crezi în tine, orice e posibil! Iar aşa cum mi-a spus mama, de-a lungul anilor, dacă visezi să ajungi mare, poţi realiza atât de multe lucruri. Exact asta am făcut şi eu de-a lungul anilor, iar acum acest moment a devenit o realitate, ceea ce e, pur şi simplu, o nebunie!

*Vreau să le mulţumesc şi tuturor fizioterapeuţilor, care fac munca din spatele scenei. Fără voi, eram făcută „bucăţi“ până acum.

*Vreau să mulţumesc şi echipei mele, care a fost alături de mine în toţi aceşti ani. Înseamnă atât de mult că pot împărtăşi această bucurie cu voi acum.

*Vreau să le mulţumesc părinţilor, care sunt acasă acum, scuze, de fapt, sunt la Miami! Vreau să le mulţumesc că au făcut sacrificii atât de mari pentru mine ca să-mi pot urmări visul. Vă iubesc atât de mult!

*Vreau să mulţumesc şi federaţiei din Canada pentru această oportunitate. Am fost cooptată în programul lor de când aveam 10 ani şi a fost un adevărat privilegiu să fac parte din această federaţie.

*Le mulţumesc şi celor din Canada pentru susţinerea lor. Sunteţi incredibili! Iar tuturor fanilor mei români vreau să le zic: Mulţumesc că sunteţi cu mine şi vă iubesc!

VEZI DISCURSUL LUI ANDREESCU

‘If you believe in yourself, anything is possible.’



Ladies and gentlemen, your @BNPPARIBASOPEN champion @Bandreescu_! pic.twitter.com/ODRqHF6LoZ